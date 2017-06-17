Во Франции задержали подозреваемого в нападении на экс-министра в Париже

ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на экс-министра энергетики и экологии Франции, кандидата в депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) страны Натали Косцюшко-Моризе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленные источники.

Инцидент произошел в V округе французской столицы в минувший четверг, когда кандидат от партии "Республиканцы" проводила агитацию в поддержку своей кандидатуры.

Неизвестный мужчина подошел к Косцюшко-Моризе, оскорбил и попытался ударить. Отшатнувшись, женщина упала на землю и ударилась головой. Несколько минут до приезда медиков она находилась без сознания. Позднее Косцюшко-Моризе была госпитализирована в одну из столичных больниц. Уже на следующий день она покинула медучреждение.

По информации агентства, подозреваемый был помещен под стражу утром в субботу. Ему вменяют осуществление акта насилия в отношении госслужащего.

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции в воскресенье, 11 июня. Косцюшко-Моризе прошла во второй тур, который состоится во французской метрополии 18 июня.