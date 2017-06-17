Политолог рассказал, к чему может привести "Кубинский разворот" Трампа

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Отказ президента США Дональда Трампа от политики предыдущей администрации по нормализации отношений с Кубой может в конечном итоге привести к введению новых экономических санкций против этой страны, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Андрей Сидоров.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".

"Куба в настоящее время для Трампа большой ценности, на мой взгляд, не представляет, поскольку у него несколько иные подходы к видению США в западном полушарии (нежели у предыдущей администрации США), и, в частности, стягивание всех одеял на себя, перенос на территорию США производств, которые раньше были вынесены за границу. Поэтому в этом смысле вполне логично, что он хочет пересмотреть это соглашение (бывшего президента США Барака) Обамы с Кубой", — сказал Сидоров РИА Новости.

По его словам, дипломатические отношения между странами, скорее всего, разорваны не будут, "но какие-нибудь санкции ввести легко". "Вероятным результатом всего этого могут быть новые экономические санкции против Кубы", — сказал Сидоров.

Эксперт пояснил, что Куба долгое время, по крайней мере в постбиполярный период, являлась одним из камней преткновения во взаимоотношениях между США и странами Латинской Америки. По его словам, когда еще при президенте Джордже Буше-старшем был выдвинут проект создания панамериканской зоны свободной торговли и до 2005 года шли постоянные саммиты, обсуждали этот вопрос, одной из главных проблем была как раз Куба, именно потому что левые правительства Латинской Америки заявляли о том, что она тоже должна участвовать в этих процессах, но Куба, как известно, в 1962 году была исключена из Организации американских государств (ОАГ).

"Обама в свое время готовил, на мой взгляд, новый виток, можно сказать, новую программу взаимоотношений со странами Латинской Америки. Вот эти два партнерства — Транстихоокеанское (ТТП) и Трансатлантическое (ТТИП) — должны были быть дополнены третьим южным направлением, традиционным для США", — сказал Сидоров. И в этом плане, отметил эксперт, Обама практически снимал проблему Кубы во взаимоотношениях США с южными соседями.

"Для Трампа, как известно, ни партнерства, ни другие подобные варианты, связанные с созданием зон свободной торговли, а, по сути, зон влияния, не важны. Он даже, более того, хочет пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Сейчас Трамп нашел повод: якобы Куба поддерживает и продает оружие и технологии Северной Корее, и под этим соусом решил пересмотреть взаимоотношения с Кубой, запустить переговорный процесс, который бы определил взаимоотношения двух стран", — добавил Сидоров.

Что касается возможных перспектив этого процесса, эксперт отметил, что кубинцы уже заявили о своей готовности к переговорам с США, но на какие-то большие уступки не пойдут. "Поэтому это может тянуться сколько угодно. Я думаю, что в данном случае Трамп потребовал бы от Кубы отказ от поддержки тех режимов, которые американцам не угодны", — сказал Сидоров.

Дело в том, что Куба в глазах многих латиноамериканских государств, особенно тех, где у власти находятся левые правительства, является неким символом, страной, которая смогла устоять против США после распада своего союзника СССР, которая смогла вписаться в новую систему международного взаимодействия, привлечь западноевропейский бизнес, возродить туризм, одним словом, которая не погибла даже в том случае, когда осталась одна, пояснил Сидоров.

"Поэтому поддержка, которая идет со стороны Кубы, как моральная, так и в известной степени материальная, левых правительств американцам мешает", — сказал эксперт.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим Остров свободы. И даже уходя со своего поста Обама в качестве одного из своих последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы, и Гавана это приветствовала.