Американский генерал назвал "полным позором" кампанию США в Афганистане

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший заместитель начальника штаба армии США, генерал Джек Кин назвал "полным позором" американскую военную кампанию в Афганистане.

"Мы в этой войне уже шестнадцать лет, и тот факт, что мы еще не закончили эту благоприятно складывающуюся для нас кампанию — полный позор", — заявил генерал в интервью Fox News

Так Кин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах Пентагона увеличить контингент сил в Афганистане на четыре тысячи военнослужащих. По словам генерала, этот шаг полезен, но не изменит расстановку сил в пользу США.

Для победы в региональном противостоянии Пентагону необходимо увеличить количество военных примерно на 10-20 тысяч человек, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия определять размер американского военного контингента в Афганистане. Сейчас в стране находится около 8,4 тысячи военных.