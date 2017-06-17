МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что США никогда не раскроют информацию о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом, если она противоречит их позиции, согласно которой за авиакатастрофу ответственны ополченцы.

Об этом Путин сообщил в интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну. Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

Стоун спрашивал российского лидера о том, верит ли он, что у американской разведки есть информация о крушении MH-17. По мнению режиссера, разведслужбы США должны были следить за ситуацией на Украине после госпереворота 2014 года.

"Я уверен, что это так. Но, к сожалению, доказательств этого в том, что мы получили от наших партнеров, нет", — заявил Путин в ответ.

"Это довольно понятно, так как нам ясна их позиция по Украине. И они, безусловно, хотели повесить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев", — отметил Путин.

"Да, если эта информация противоречит (этому — ред.), то они никогда ее не раскроют", — ответил Путин на вопрос о нежелании США публиковать информацию, если она противоречит их позиции.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.