Порошенко одобрил решение Рады об отмене "закона Савченко"

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Верховной рады об отмене закона о сроках содержания в СИЗО, сообщает в субботу его пресс-служба.

Рада 18 мая приняла новый закон, который отменяет так называемый "закон Савченко". Он вернул в Уголовный кодекс Украины ранее действующую норму о том, что предварительное заключение в СИЗО засчитывается судом в срок наказания один день за день. "Закон Савченко" предполагал зачисление срока, проведенного в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции один день за два.

"Президент подписал закон о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно правила зачисления срока предварительного заключения", — сообщает пресс-служба президента.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной радой 26 ноября 2015 года. Он был разработан с учетом того, что на Украине условия содержания в СИЗО лиц, находящихся под следствием, хуже, чем условия содержания осужденных в исправительных колониях. На Украине этот закон также называют "законом Савченко", поскольку он был внесен на рассмотрение парламента под авторством Надежды Савченко, осужденной в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованной указом президента России. Закон получил много критики в обществе. Начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что закон внес существенную лепту в рост преступности на Украине.

Ранее глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что по так называемому "закону Савченко" досрочному освобождению подлежат 35 тысяч осужденных, из которых уже выпустили на свободу 8,5 тысячи человек. За несколько месяцев, по его словам, более 900 из них уже совершили повторные тяжкие преступления. Рада несколько раз пыталась отменить этот закон, однако в парламенте не хватало для этого голосов.