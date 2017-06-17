СБУ требует не использовать "российскую почту" при регистрации домена

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины требует не использовать российские почтовые сервисы при регистрации доменных имен, говорится в письме СБУ, опубликованном на сайте Интернет ассоциации Украины.

Как поясняется в письме, на Украине проводятся мероприятия, "направленные на обеспечение информационной безопасности государства".

"В ходе осуществления комплекса указанных мероприятий выявлены нарушения требований действующего законодательства со стороны владельцев доменных имен в зоне "ua", "укр", в том числе "gov.ua". В частности, для управления доменными именами используются почтовые сервисы российских компаний "Яндекс" и "Mail.ru", по которым введены специальные ограничения согласно указу президента…"О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", — говорится в документе.

Департамент просит "с целью недопущения нанесения ущерба информационной безопасности Украины… провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами".

В мае президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.