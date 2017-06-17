Страница "Аль-Джазиры" в Twitter вернулась к работе после блокировки

Сотрудники в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар

Сотрудники в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Основная страница в Twitter катарского телеканала "Аль-Джазира" на арабском языке вновь стала доступна после блокировки в субботу.

Ранее в субботу при загрузке страницы микроблога канала отображалось стандартное сообщение администрации Twitter о временной блокировке.

"Сообщаем нашим подписчикам, что основной профиль "Аль-Джазиры" @ajarabic вновь вернулся к работе", — сообщается на странице. Подробности и причины блокировки в записи не приводятся.

UPDATE: The @AJArabic Twitter account has been restored. — Al Jazeera English (@AJEnglish) 17 июня 2017 г.

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Гендиректор канала Ясер Абу Хилала ранее заявил в связи с блокировкой, что тех, кто мешают работе канала, "пугает правда" и назвал случившееся "заговором".

В начале июня Катар оказался в центре дипломатического скандала — все отношения с ним разорвали Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, обвинив Доху в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. К решению впоследствии присоединился ряд других государств.