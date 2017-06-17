КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. Неизвестные ночью пытались поджечь украинские отделения двух российских банков во Львове, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его данным, это произошло в ночь на субботу, депутат также публикует видео приезда пожарных и полиции.

"Площадь Старый Рынок 8, пожар в банке "БМ Банк". По словам пожарных, двое неизвестных бросили предмет, похожий на бутылку, в окно данного банка, в результате чего произошло возгорание данного помещения, пожар удалось ликвидировать", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

Этой же ночью на улице Низменная, где расположен "VS Bank", бросили бутылку с зажигательной смесью, однако она разбилась, повредив окно, и не вызвала пожара в помещении банка, добавил депутат.

"БМ Банк" – дочерний банк группы ВТБ, "VS Bank" – "дочка" Сбербанка.

Полиция данную информацию пока не прокомментировала.