Полиция Израиля отрицает связь напавших на полицейских с группировками

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Трое палестинцев, совершивших нападение на израильских полицейских, не имеют связи с террористическими организациями, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

"Это была местная группировка. На настоящий момент не обнаружено никаких свидетельств того, что ею руководили террористические организации, и не было обнаружено связей с какой-либо организацией", — приводит агентство слова представителя полиции Лубы Симри (Luba Simri).

В пятницу трое палестинцев с ножами и пистолетом-пулеметом атаковали полицейских под стенами Старого города и были убиты ответным огнем. От полученных ран сотрудница пограничной полиции позднее скончалась.

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* взяли на себя ответственность за нападение. Позже сообщалось, что палестинское движение ХАМАС отрицает связь ИГ с нападением.

* Террористическая организация, запрещенная в России.