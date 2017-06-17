Администрация Twitter временно заблокировала профиль канала "Аль-Джазира"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Администрация сети микроблогов Twitter временно заблокировала официальную страницу арабоязычной версии катарского телеканала "Аль-Джазира".

По состоянию на 11.40 мск субботы при загрузке страницы канала отображается сообщение о его временной блокировке без объяснения причин. При этом второй профиль канала на арабском языке, где публикуются срочные сообщения, работает.

"Основной аккаунт Twitter канала "Аль-Джазира" подвергся блокировке, вопрос решается. Дополнительные аккаунты работают. Помехи будут продолжаться, потому что правда их пугает. Вернемся", — заявил на своей странице гендиректор канала Ясер Абу Хилала.

The @AJArabic Twitter account has been suspended. The network is working to address & restore its service. More soon https://t.co/9o3ihGGVjD pic.twitter.com/JFPK0VQx61 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 17 июня 2017 г.

​

В начале июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Санкциям с их стороны в том числе подвергся катарский телеканал "Аль-Джазира".