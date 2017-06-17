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В мире

В Японии состоялась церемония по случаю первого авиарейса на южные Курилы

11:4817.06.2017
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЦеремония открытия авиасообщения между японским островом Хоккайдо и Южными КуриламиЦеремония открытия авиасообщения между японским островом Хоккайдо и Южными Курилами
© РИА Новости / Иван Захарченко

НАКАСИБЭЦУ (о. Хоккайдо, Япония), 17 июн — РИА Новости. Церемония по случаю первого авиарейса между японским островом Хоккайдо и южными Курилами состоялась в субботу в поселке Накасибэцу, откуда 18 июня чартерный самолет из России доставит группу японцев по безвизовому обмену на острова Кунашир и Итуруп для посещения могил предков.

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Путин: говорить о совместной работе на Курилах с Японией преждевременно
До сих пор для таких визитов использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их без виз самолетом.

Выступая на церемонии, заместитель министра иностранных дел Японии Нобуо Киси назвал открытие этого авиарейса "большим шагом" вперед в улучшении условий для посещений японцами четырех островов, которые в Токио называют "северными территориями".

Отметив значение состоявшихся в декабре 2016 года в Японии и в апреле этого года в Москве саммитов двух стран, Киси выразил "надежду на то, что подобные усилия приведут к заключению мирного договора между Японией и Россией".

Как было объявлено на церемонии, в группу, которая отправится на этот раз на южные Курилы, включены 70 человек. Самолет российской авиакомпании "Аврора" вылетит из Накасибэцу в 08:30 по местному времени (02:30 мск) и прибудет на Кунашир в 9:45 (03:45 мск).

Волны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В 11:15 (05:15 мск) он вылетит на Итуруп и оттуда в 16:00 (10:00 мск) отбудет сначала на Кунашир и потом через два с небольшим часа вернется обратно в Накасибэцу на Хоккайдо.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.

Как сообщила РИА Новости бывшая жительница Кунашира Кацуко Марута (76 лет), она была вынуждена уехать с южных Курил, когда ей было всего четыре года. По ее словам, уже несколько раз она ездила посещать могилы предков. "Я хотела, чтобы Япония и Россия были дружественными", — подчеркнула она.

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