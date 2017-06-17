Китай прекратил набор российских пилотов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Китай прекратил набор пилотов гражданской авиации из России, сообщается на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС).
"С 16 июня 2017 года Управление гражданской авиации Китая (СААС) прекратило рассмотрение российских пилотов и валидацию российских ATPL лицензий (лицензий линейного пилота — ред.)", — говорится в сообщении.
СААС прекратило прием заявок от пилотов РФ и валидацию их ATPL лицензий, ссылаясь на действия российских властей, которые не
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял ранее, что Минтранс не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж. В настоящий момент предложения по предотвращению этой тенденции обсуждаются совместно с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, сообщало министерство.