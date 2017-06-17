Китай прекратил набор российских пилотов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Китай прекратил набор пилотов гражданской авиации из России, сообщается на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС).

Ранее СМИ написали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. Одной из причин называлась разница между зарплатами пилотов российских и азиатских компаний.

"С 16 июня 2017 года Управление гражданской авиации Китая (СААС) прекратило рассмотрение российских пилотов и валидацию российских ATPL лицензий (лицензий линейного пилота — ред.)", — говорится в сообщении.

СААС прекратило прием заявок от пилотов РФ и валидацию их ATPL лицензий, ссылаясь на действия российских властей, которые не

соответствуют их стандартам и процедурам международного сотрудничества, добавляется там же.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял ранее, что Минтранс не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж. В настоящий момент предложения по предотвращению этой тенденции обсуждаются совместно с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, сообщало министерство.