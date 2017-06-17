МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, увидев по телевидению сюжет, посвященный расследованию спецпрокурором Робертом Мюллером обстоятельств увольнения бывшего главы ФБР Джеймса Коми, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

Трамп настолько разозлился, что кричал на телевизоры в Белом доме, утверждают источники. При этом американский президент якобы настаивал, что стал "объектом заговора", цель которого — дискредитировать его или довести ситуацию до импичмента.

По словам собеседников агентства, Трамп убежден, что первый зам генпрокурора Род Розенстайн и Роберт Мюллер относятся к нему предвзято.

Ранее президент США раскритиковал руководство Минюста. В своем Twitter Трамп написал, что против него расследование в связи с увольнением Коми" ведет тот же человек", который сказал ему "уволить директора ФБР".

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2017 г.

Высказывание Трампа, вероятнее всего, направлено против первого заместителя генпрокурора Рода Розенстайна — автора меморандума, который стал формальным основанием для увольнения Коми. Розенстайн стал формальным куратором расследования против администрации Трампа "из-за связей с Россией", после того как генпрокурор и глава Минюста Джефф Сешнс устранился от расследования, пишут СМИ.