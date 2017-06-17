ЛНР посмертно наградит погибших в Донбассе журналистов ВГТРК

ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Погибших в Донбассе в районе Металлиста сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина посмертно наградили орденом "Службою и храбростью" второй степени в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости с митинга-реквиема, посвященному третьей годовщине их гибели.

"Антоном Волошиным и Игорем Корнелюком одержана последняя в их жизни победа за честную и объективную информацию. Открыв огонь по безоружным журналистам, Украина фактически расписалась в своем бессилии что-либо противопоставить в медийном пространстве разоблачающим репортажам корреспондентов ВГТРК", — заявил на мероприятии заместитель руководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов.

На митинг пришли мирные жители поселка Металлист, эвакуацию которых снимали журналисты, ополченцы, а также единственный выживший в тот день член съёмочной группы оператор Виктор Денисов. Он был награжден медалью "Луганцы. Верою и усердием".

"Антон Волошин и Игорь Корнелюк останутся эталоном настоящего журналиста, который готов на все, чтобы нести людям правду, даже такой ценой, как человеческая жизнь", — подчеркнул Черноусов.

Присутствующие почтили память погибших в тот день журналистов, а также ополченцев минутой молчания. На месте трагедии прошла панихида по погибшим.

Корнелюк и Волошин погибли 17 июня 2014 года при обстреле луганских ополченцев. За причастность к их гибели была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая, как установил суд, корректировала артиллерийский огонь. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину.