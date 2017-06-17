В Кашмире шесть полицейских погибли при нападении боевиков

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Шесть полицейских погибли при нападении боевиков в индийском штате Джамму и Кашмир, пишет телеканал India TV.

Инцидент произошел в пятницу в округе Анантнаг. По информации телеканала, боевики напали на полицейский патруль из засады, между представителями полиции и боевиками произошла перестрелка.

По данным телеканала, в ходе еще одного столкновения в пятницу погибли двое мирных жителей, 10 пострадали.

Также сообщается о ликвидации трех боевиков, чьи тела были обнаружены в субботу.

Террористическая группировка "Лашкар-и-Таиба" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских.

"Лашкар-и-Таиба", которую считают ответственной за теракт 2008 года в Мумбаи, считается одной из самых крупных и опасных террористических организаций Южной Азии.