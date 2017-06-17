Решение Трампа ничего не меняет в отношениях США и Кубы, считает Слуцкий

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа об отмене политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой ничего не изменит, так как и прежнее соглашение сложно назвать реальным шагом к ослаблению давления на Гавану, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В пятницу Трамп объявил, что отменяет "ошибочную" политику Обамы по нормализации отношений с Кубой и готов начать переговоры по новому соглашению, которое было бы выгодно и кубинцам, и американцам.

"Я полагаю, что для Кубы решение Трампа отменить достигнутые Бараком Обамы договоренности ровным счетом не изменит ничего за последние 55 лет… Соглашение Обамы было скорее "жестом дружбы против", чем реальным шагом по ослаблению давления на Кубу. Мы все помним, что так называемое потепление между США и Кубой происходило на фоне американской кампании по введению противоправных антироссийских санкций", — заявил Слуцкий.

Парламентарий также отметил, что эмбарго действует с 1962 года, а Куба до сих пор существует и "не покорилась своему большому соседу", что доказывает бесполезность санкционного режима.

"Блокада Кубы стала уже анахронизмом, и все это понимают. И Государственная Дума приняла более десятка заявлений и обращений к международному сообществу с призывом ее отменить", — заключил он.