Коль - великий человек, который объединил Германию, заявил Виктор Зубков

Канцлер Германии Гельмут Коль на выступлении в Генассамблеи ООН. 1992 год

Канцлер Германии Гельмут Коль на выступлении в Генассамблеи ООН. 1992 год

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В том, что Германия сегодня стала первой экономикой в Европе, безусловно, есть большая заслуга бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, заявил председатель российского координационного комитета германо-российского форума "Петербургский диалог" Виктор Зубков.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене в возрасте 87 лет.

"Гельмут Коль — великий человек, государственник, который много сделал для Германии. И, конечно, самая большая его заслуга была в том, что он объединил Германию. Хотя это было, наверное, непросто, и было сопротивление ряда стран, кстати, Европы. Тем не менее, он провёл колоссальную работу и с Советским Союзом, и с Соединёнными Штатами Америки, и Германия была объединена", — сказал Зубков в субботу, открывая расширенное заседание президиумов координационных комитетов и руководителей рабочих групп "Петербургского диалога".

"Сегодня, конечно, это великая страна, первая экономика в Европе. И в этом, конечно, большая заслуга канцлера Гельмута Коля", — уверен он.

Экс-премьер РФ отметил, что Коль хорошо относился к СССР, хотя были и некоторые острые моменты. Тем не менее, на протяжении всей своей работы и всей жизни отношение канцлера и к Советскому Союзу, и к России было, по словам Зубкова, положительным.

Участники заседания почтили память Коля минутой молчания.