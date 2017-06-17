Два поселка в пригороде Ясиноватой обесточены из-за обстрела

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Два поселка обесточены в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пригороде Ясиноватой, повреждено два дома, сообщили РИА Новости в администрации города.

"В результате обстрела сегодня в 4.30 в Ясиноватой по улице Маяковского, 23 в доме повреждена кровля, остекление, по Маяковского, 21 — остекление, кровля, стена дома. Были также попадания по территории базы автодора. Разрушения уточняются", — сказали в администрации.

По данным мэрии, в результате обстрела без света остались жители поселков Каштановое и Красный Партизан, всего — более 800 абонентов. Информация о пострадавших уточняется.