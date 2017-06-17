У стрелка из Виргинии нашли список из шести имен республиканцев

Напавший в Виргинии на конгрессменов 66-летний Джеймс Т. Ходжкинсон. Архивное фото

Напавший в Виргинии на конгрессменов 66-летний Джеймс Т. Ходжкинсон. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Следователи США обнаружили у стрелявшего в американских конгрессменов мужчины список с именами шести членов палаты — представителей конгресса от республиканской партии, сообщает телеканал Fox News.

В среду 66-летний Джеймс Ходжкинсон открыл огонь из винтовки в городе Александрия (штат Виргиния) по группе конгрессменов и их помощников, игравших в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

Как сообщает телеканал, в написанном от руки списке — члены палаты представителей конгресса республиканцы-консерваторы от штатов Теннеси, Аризоны, Южной Каролины, Огайо, Виргинии и Алабамы. Никто из пострадавших не значился в списке стрелявшего.

Информация о том, где был обнаружен список, разнится: сообщается, что он был в кармане нападавшего или в белом мини-вэне, в котором он жил после того, как приехал в столичный округ из родного Иллинойса.

Как сообщали очевидцы произошедшего, до атаки некий мужчина, предположительно? Ходжкинсон, спрашивал у окружающих, команда какой партии играет на бейсбольном поле. Позднее стало известно, что нападавший активно выражал недовольство политикой президента Дональда Трампа в социальных сетях, а во время предвыборной гонки был волонтером в президентской кампании демократа сенатора Берни Сандерса.