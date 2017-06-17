Трамп обсудил новую политику США в отношении Кубы с лидером Перу

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил изменения политики США в отношении Кубы с президентом Перу Педро Пабло Кучински, сообщил в пятницу Белый дом по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президент Трамп обсудил с президентом Кучински новую политику США в отношении Кубы", — сообщил Белый дом по итогам переговоров, главной темой которых стали двусторонние и региональные вопросы.

"Лидеры заверили (друг друга) в крепких двусторонних отношениях между США и Перу и также обсудили ужасную ситуацию в Венесуэле", — сообщил Белый дом.

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".