У берегов Японии продолжаются поиски членов экипажа американского эсминца

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Поиски семи членов экипажа эсминца USS Fitzgerald, столкнувшегося с контейнеровозом близ Японии, продолжаются, сообщила пресс-служба ВМС США.

"Местонахождение семи моряков неизвестно, корабль и японская береговая охрана продолжают их поиски", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, по меньшей мере двоим, в том числе капитану эсминца, понадобилась медицинская эвакуация, "состояние остальных раненых оценивается", сообщили в ВМС.

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 по местному времени в субботу.