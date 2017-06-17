Трамп соболезнует в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, назвал его другом и союзником США, защитником Европы и трансатлантических отношений, говорится в заявлении лидера США.

"От имени всех американцев я выражаю свои глубочайшие соболезнования народу Германии и семье, и близким экс-канцлера Гельмута Коля. Мы опечалены его кончиной сегодня в Людвигсхафене, городе, где он провел детство", — заявил Трамп.

По его словам, Коль был "другом и союзником США". "Он был отцом объединения Германии, а также защитником Европы и трансатлантических отношений", — отметил президент США. "Мир много приобрел от его видения и усилий. Его наследие будет продолжать жить", — заявил Трамп.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.