При инциденте с эсминцем ВМС США в Японском море пострадали два человека

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Двое ранены в результате столкновения филиппинского судна и американского эсминца, один из раненых — капитан военного корабля, он доставлен в больницу в стабильном состоянии, сообщают ВМС США.

"К этому времени два человека нуждались в медицинской эвакуации. Один из них — командир (эсминца) Fitzgerald Брайс Бенсон, который был доставлен в госпиталь ВМС США на Йокосука, он в стабильном состоянии. Идет эвакуация второго раненого", — сообщила пресс-служба ВМС США.

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 по местному времени в субботу.