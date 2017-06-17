Трамп похвалил премьера Канады за наращивание расходов на оборону

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп доволен решением Канады об увеличении военных расходов на 70% в предстоящее десятилетие, сообщила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Президент высоко оценил сделанное недавно премьер-министром Канады Трюдо заявление о том, что военные расходы будут увеличены на 70% в следующее десятилетие", — сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Трамп "подчеркнул твердость союзничества" двух стран.

Отмечается, что лидеры обсудили "различные аспекты крепких двусторонних отношений".

На прошлой неделе министр обороны Канады заявил о планах по увеличении оборонного бюджета страны на 73% в предстоящее десятилетие. Сообщалось, что бюджет вырастет с 18,9 миллиардов канадских долларов (14,2 миллиарда долларов США) в 2016-2017 году до 32,7 миллиардов канадских долларов (24,6 миллиарда долларов США) в 2026-2027 годах.