Один человек с американского эсминца ранен в голову

ТОКИО, 17 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Один член экипажа американского эсминца USS Fitzgerald, оснащенного боевой информационно-управляющей системой Aegis, получил ранения головы и не может самостоятельно передвигаться, сообщило агентство Киодо со ссылкой на службу безопасности на море.

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8315 тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 26 тысяч тонн) "ACX Crystal" в 20 километрах от берега. На месте работают вертолет и патрульный корабль японской службы безопасности на море.

Ранее сообщалось, что оба корабля получили повреждения, но угрозы затопления нет, утечки масла нет. Оба судна продолжили следование. Эсминец направляется в порт дислокации Йокосука, а контейнеровоз – на северо-восток от острова Идзуосима. Сообщалось также, что с семью членами экипажа эсминца не удается установить связь.