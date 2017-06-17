Один человек с американского эсминца ранен в голову

ТОКИО, 17 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Один член экипажа американского эсминца USS Fitzgerald, оснащенного боевой информационно-управляющей системой Aegis, получил ранения головы и не может самостоятельно передвигаться, сообщило агентство Киодо со ссылкой на службу безопасности на море.
Ранее сообщалось, что оба корабля получили повреждения, но угрозы затопления нет, утечки масла нет. Оба судна продолжили следование. Эсминец направляется в порт дислокации Йокосука, а контейнеровоз – на северо-восток от острова Идзуосима. Сообщалось также, что с семью членами экипажа эсминца не удается установить связь.