Посол Кубы в США поддразнил Трампа в Twitter

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Кубинский посол в Вашингтоне Хосе Рамон Кабаньяс поддразнил президента США Дональда Трампа в своем Twitter, сообщает издание Hill.

"Куба. Теперь официально – это новые враги зарубежной политики США. Будьте осторожны!", — написал посол и прикрепил к записи фотографию семьи туристов.

На данный момент оригинальная запись в Twitter посла удалена, издание приводит копию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".