Эксперт: ответственность за наращивание конфликта с Россией несут США

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Ответственность за ухудшение российско-американских отношений лежит на США, поскольку Вашингтон поощряет расширение НАТО в направлении границ России, заявил в пятницу координатор проходящей в Ричмонде (штат Виргиния) конференции Объединенной коалиции против войны (United National Antiwar Coalition, UNAC) Фил Вилайто.

"Мы выступаем против того, чтобы США поощряло расширение НАТО вплоть до границ России. Мы считаем, что США являются агрессором в растущем конфликте между Россией и Соединенными Штатами", — сказал Вилайто в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что организация выступает против проведения США военных операций в других странах, в связи с чем упомянул Сирию, Венесуэлу, Филиппины, Украину и африканский континент.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.