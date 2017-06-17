Гавана заявила, что новая политика США против Кубы не достигнет результата

МЕХИКО, 17 июн – РИА Новости. Власти Кубы заявили в пятницу вечером, что новая политика Вашингтона по отношению к острову Свободы не достигнет своего результата.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".

"Новые меры по усилению блокады, которые обречены на провал, как это часто бывало в прошлом, не достигнут своей цели ослабить революцию или сломить кубинский народ, сопротивление которого агрессии любого типа и рода доказано на протяжении почти семи десятилетий", – говорится в коммюнике кубинского правительства.