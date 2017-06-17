Президент Венесуэлы осудил действия США против Кубы

МЕХИКО, 17 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил последние действия США в отношении Кубы и заверил, что не оставит Гавану одну.

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".

"Не может быть, чтобы в разгар двадцать первого века Дональд Трамп сказал, что продолжит блокаду против народа Кубы. Мы это отвергаем из Венесуэлы, из АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки). Куба не одна, и не останется одной никогда", — приводит канал Telesur заявление Мадуро

Президент подчеркнул, что в течение 22 лет Куба постоянно получает поддержку 98% голосов в ООН, выступающих против продолжения экономической и финансовой блокады. Он призвал к единству народов и движений Латинской Америки в знак солидарности с Кубой.