Экс-министр финансов Германии: Гельмут Коль искал мира с Россией
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль искал мира с Россией, заявил РИА Новости бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и бывший министр финансов, сооснователь партии ЛЕВЫЕ Оскар Лафонтен.
Лафонтен назвал Коля "великим европейцем". Говоря о кончине бывшего канцлера, Лафонтен заявил: "Это была выдающаяся личность прошлого столетия. Он был настоящим европейцем".
Велика также была роль Коля как "канцлера единства", добавил Лафонтен. "Его заслуги в объединении Германии неоспоримы, хотя у нас с ним и были большие разногласия по экономическим и социальным вопросам. Также он искал мира с Россией", — сказал Лафонтен.
Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.
Архитектор объединенной Европы, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88 году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Лидер одной из крупнейших партий Германии - Христианско-Демократического союза - Коль в течение 16 лет возглавлял правительство ФРГ. На фото: президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. 2006 год.
Коль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.
Особые отношения, которые сложились между президентом Франции Франсуа Миттераном и канцлером Германии Гельмутом Колем, сделали возможным подписание Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты. На фото: Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. 1984 год.
Борис Ельцин и Гельмут Коль обходят строй почетного караула. 1997 год.
Канцлер Гельмут Коль на танке "Леопард" во время визита британских войск в Северную Германию. 1986 год.
Гельмут Коль и Ангела Меркель во время торжеств, посвященных десятилетию с момента объединения Германии. 2000 год.
Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент США Билл Клинтон и его супруга во время встречи лидеров восьми индустриально развитых стран мира. 1997 год.
Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год.
Гельмут Коль в толпе своих сторонников во время первой избирательной кампании в Восточной Германии. 1990 год.
Канцлер Германии Гельмут Коль выступает на Генассамблее ООН. 1992 год.
Канцлер Гельмут Коль с женой Ханнелоре. 1989 год.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль во время прогулки по Берлину. 2003 год.
Папа Римский Бенедикт XVI беседует с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем во время своего официального визита в Германию. 2011 год.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль выступает на приеме, устроенном в честь его 80-летия. 2010 год.