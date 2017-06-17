Экс-министр финансов Германии: Гельмут Коль искал мира с Россией

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль искал мира с Россией, заявил РИА Новости бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и бывший министр финансов, сооснователь партии ЛЕВЫЕ Оскар Лафонтен.

Лафонтен назвал Коля "великим европейцем". Говоря о кончине бывшего канцлера, Лафонтен заявил: "Это была выдающаяся личность прошлого столетия. Он был настоящим европейцем".

Велика также была роль Коля как "канцлера единства", добавил Лафонтен. "Его заслуги в объединении Германии неоспоримы, хотя у нас с ним и были большие разногласия по экономическим и социальным вопросам. Также он искал мира с Россией", — сказал Лафонтен.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.