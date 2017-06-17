Американский эсминец частично подтопило после инцидента в Японском море

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Столкнувшийся с контейнеровозом американский эсминец USS Fitzgerald получил повреждения правой стороны, судно частично подтоплено, но продолжает движение самостоятельно, сообщила пресс-служба ВМФ США.

"USS Fitzgerald получил повреждения правого борта как ниже, так и над линией воды. Столкновение привело к подтоплению", — сообщили ВМФ. Отмечается, что эсминец остается на собственном ходу, хотя работа его двигателей ограничена.

Сообщается также, что эсминец направится в порт Йокосука и в настоящее время движется со скоростью три морских узла.

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 по местному времени.

Как сообщает пресс-служба ВМФ, столкновение произошло на скорости 56 морских узлов. ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью. Количество пострадавших до сих пор неизвестно.