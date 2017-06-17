ИГ* взяла ответственность за нападение на израильскую пограничницу

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на сотрудницу израильской пограничной полиции, передает агентство Франс Пресс.

Израильская пограничница скончалась от ран, которые она получила в результате нападения палестинцев в центре Иерусалима.

Ранее в пятницу трое палестинцев с ножами и пистолетом-пулеметом атаковали полицейских под стенами Старого города и были убиты ответным огнем.

В сводке о происшествии полиция пишет, что боевики сначала открыли огонь у Дамасских ворот, а когда на место происшествия начал выдвигаться патруль пограничников, на них напал еще один вооруженный ножом палестинец. Прежде, чем его застрелили, он успел несколько раз ударить девушку-пограничницу.

Местные СМИ со ссылкой на израильских медиков сообщают о еще по меньшей мере двух раненых в результате нападения. Оно произошло у Дамасских ворот, которые связывают арабские районы Иерусалима с мусульманским кварталом Старого города, в разгар священного для последователей ислама месяца Рамадан.

* Террористическая организация, запрещенная в России.