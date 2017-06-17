Киссинджер прокомментировал кончину бывшего канцлера Германии Гельмута Коля

НЬЮ-ЙОРК, 17 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в день ухода из жизни бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля сообщил о потере надежного друга, об этом РИА Новости сообщила его пресс-секретарь.

"Гельмут Коль был исторической фигурой, который способствовал решительному объединению Германии, европейскому единству и атлантическому партнерству. Я потерял близкого и надежного друга", — говорится в поступившем в распоряжение заявлении экс-советника по нацбезопасности и экс-госсекретаря США при президентах Никсоне и Форде.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.