Трамп представил финансовый отчет за 2016 год

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп представил в финансовый отчет за 2016 год, документ, опубликованный в пятницу Управлением по государственной этике, указывает доходы президента, а также компании, которые он передал в траст, вступив в президентскую должность в январе этого года.

"Президент воспользовался возможностью добровольно представить свою личную финансовую отчётность", — заявила в связи с публикацией документа пресс-служба Белого дома.

98 страничный документ, который охватывает период с января 2016 года по весну текущего, перечисляет 565 компаний, в которых президент покинул руководящие позиции до вступления в должность 20 января. В документе также указаны компании и предприятия, долями в которых владеет Трамп, и доходы, которые ему приносят эти активы.

Документ также указывает размер кредитных обязательств Трампа, которые составляют порядка 315 миллионов долларов.

Подавляющее большинство связанных с Трампом компаний имеют отношение к гольфу, строительству недвижимости и гостиничному бизнесу. Получивший всемирную известность с приходом Трампа в Овальный офис гольф-клуб Мар-а-Лаго, стоимость которого оценивается более чем в 50 миллионов долларов, принес в отчетный период доход в 37,2 миллиона долларов. В общей сложности гольф-клубы Трампа принесли ему более 288 миллионов долларов. Отель имени Трампа в Вашингтоне (Trump Hotel) заработал в отчетный период 19,7 миллиона долларов.

Трамп до вступления в должность передал весь свой бизнес в специальный траст, которым управляют один из его сыновей и менеджер Trump Organization, однако сам президент остается единственным бенефициаром траста, то есть получает финансовую выгоду от его деятельности, а также в любой момент может отозвать доверительное управление, вернув себе контроль.

Белый дом подчеркнул, что президент опубликовал отчетность добровольно, поскольку официально он имел права не делать этого до мая 2018 года. Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что подобная отчетность не содержит достаточной информации, чтобы оценить реальное состояние дел президента. В частности, документ не содержит информации о его налоговых выплатах, которые Трамп так и не обнародовал ни во время предвыборной кампании, ни после вступления в должность.