В Греции отметили чувство исторической ответственности у Гельмута Коля

АФИНЫ, 17 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции выражает сожаление в связи с кончиной бывшего канцлера Германии Гельмута Коля — одного из архитекторов европейской интеграции.

"Мы сожалеем о кончине бывшего канцлера Федеративной Республики Германии Гельмута Коля. Коль был лидером с чувством исторической ответственности, которую он нёс, когда выполнял историческую задачу мирного воссоединения Германии", — говорится в заявлении греческого МИД.

"Он был одной из самых символичных фигур послевоенной Европы и одним из главных архитекторов и провидцев европейской интеграции, он работал над укреплением мира и демократии в Европе", — отмечается в сообщении.

Греческое внешнеполитическое ведомство выражает соболезнования семье Коля и немецкому народу.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.