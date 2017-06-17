Ястржембский: Гельмут Коль не видел будущего Европы без России

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Уход из жизни бывшего немецкого канцлера Гельмута Коля, объединившего Германию, стал утратой также и для России, поскольку он, безусловно, относился к той части германской элиты, которая не видела будущего Европы без нашей страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина Сергей Ястржембский.

"Это тяжёлая очень, конечно, трагическая новость для немецкого народа, потому что этот человек, вне всяких сомнений, останется навсегда и в истории немецкой нации, и в истории Германии как человек, который объединил две части Германии, которые были разорваны Второй мировой войной", — сказал Ястржембский.

Он напомнил, что именно при Коле произошло воссоединение ФРГ и ГДР. Этим, считает Ястржембский, бывший канцлер "воздвиг себе памятник", который в истории Германии выделяет его из числа очень многих немецких лидеров и, пожалуй, ставит в один ряд с первым канцлером Германской империи Отто фон Бисмарком. Коль всегда будет относиться к числу самых известных и самых выдающихся германских политиков, уверен собеседник агентства.

"Я думаю, что это и для нас тоже утрата, потому что этот человек относился, безусловно, к той части германской элиты, которая не видела будущего Европы без России", — заявил Ястржембский.

Он отметил, что новейшая российская история и последняя фаза истории Советского Союза во многом связана с именем Коля, потому что он был и партнёром президента СССР Михаил Горбачева, и партнёром первого президента России Бориса Ельцина.

"Мне как раз довелось — можно сказать, посчастливилось — много раз присутствовать при общении двух лидеров в составе российской делегации, наблюдать их в неформальной обстановке. Могу сказать, что этот человек с большой симпатией относился к России, безусловно, симпатизировал первому президенту России", — добавил собеседник агентства.

"И ему Европа, скажем, доверила в своё время такой "зондирующий" визит в Россию, чтобы посмотреть, в каком состоянии находился президент России после операции на сердце, поскольку знали, насколько тёплые отношения связывали Коля и Бориса Ельцина", — вспоминает Ястржембский.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.