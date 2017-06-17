Состояние конгрессмена, раненного под Вашингтоном, улучшилось

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Состояние раненного во время вооруженной атаки в среду конгрессмена Стива Скализа улучшилось за последние 36 часов, передает агентство Рейтер со ссылкой на врача.

Стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

"Состояние конгрессмена остается критическим. Нас обнадеживает улучшение его состояния за последние 36 часов", — приводятся в сообщении слова врача.

Ранее стало известно, что Скализу "потребуются дополнительные операции".

Накануне Скализа вновь прооперировали. В ходе нападения он получил ранение в бедро, были повреждены внутренние органы. Скализ потерял много крови, поэтому ему были сделаны несколько переливаний.