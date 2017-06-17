В Венесуэле в ходе протестов убили еще одного человека

МЕХИКО, 17 июн – РИА Новости. Еще один человек погиб в пятницу в ходе протестов в Венесуэле.

"С сожалением сообщаем о смерти Нельсона Аревало во время протеста в районе "Клуб Ипико Лас-Тринитариас" в городе Баркисимето, штат Лара", — говорится в сообщении местной службы спасения в ее микроблоге в Twitter.

По имеющимся данным, 24-летний мужчина получил ранение в лицо. Он был доставлен в госпиталь, однако по дороге скончался.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших уже достигло 70.