У берегов Японии американский эсминец столкнулся с торговым судном
00:1517.06.2017
(обновлено: 00:17 17.06.2017)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном к юго-западу от японского города Йокосука, передает агентство Рейтер со ссылкой на военно-морской флот США.
Сообщается, что эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном в 56 морских милях (103,7 километра) к юго-западу от Йокосуки. Число пострадавших устанавливается.
Сообщается, что ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.