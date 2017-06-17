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В мире

Ужасное соглашение: Трамп отказался от политики Обамы в отношении Кубы

00:0017.06.2017
(обновлено: 00:02 17.06.2017)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что отказывается от политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. С таким заявлением политик выступил в Майями.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой, — сказал глава Соединенных Штатов. Он назвал соглашение с соглашение с Гаваной "ужасным" и подчеркнул, что оно сеет насилие и нестабильность в регионе.

По словам Трампа, администрация Обамы ничего не получила от сделки. Глава Белого дома назвал политику своего предшественника "абсолютно ошибочной".

Вашингтон готов к переговорам

США готовы обсуждать новое соглашение с кубинскими властями, заявил американский лидер.

"Мы готовы и сможем начать переговоры по заключению лучшей сделки для кубинцев, для американцев, и сделки, которая справедлива, и в которой есть смысл", — добавил он.

Трамп отметил, что посольство Соединенных Штатов на Кубе продолжит свою работу. При этом он потребовал от Гаваны выдать американцев, которых на родине обвиняют в терроризме, убийствах и других преступлениях, и которые скрываются на Кубе от правосудия.

Свободная Куба по версии США

Президент США Дональд Трамп. 10 апреля 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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Американский лидер заявил, что США выступают против призывов ООН снять эмбарго в отношении Кубы. По его словам, Вашингтон не снимет с Гаваны санкции, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии. Трамп также потребовал провести на острове свободные выборы под международным наблюдением.

"С божьей помощью мы скоро добьемся свободной Кубы", — заявил Трамп. Он добавил, что Соединенные Штаты уважают суверенитет Кубы, но "не повернутся спиной к кубинскому народу".

Первые изменения

Белый дом распространил сообщение о том, туристические поездки американцев на Кубу будут ограничены во избежание поддержки режима и вооруженных сил островного государства.

"Новая стратегическая экономическая деятельность — удаление каналов (финансирования) от кубинской военной монополии, Grupo de Administración Empresarial (GAESA), это включает большинство связанных с туризмом сделок", — говорится в заявлении Вашингтона.

Представитель администрации США рассказал, что политика Обамы обогащала кубинских военных и сотрудников спецслужб, что создавало почву для дальнейших притеснений на острове.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
США призывают Кубу улучшить ситуацию в области прав человека
"Он (Трамп — ред.) хочет, чтобы вся прибыль от торговли с США шла к кубинскому народу. Это будет нашим главным принципом.Администрация выражает надежду, что кубинский режим сочтет это возможностью претворить в жизнь реформы", — сообщили в Белом доме.

Все зависит от Гаваны

Дальнейшее улучшение отношений с Вашингтоном полностью зависит от желания кубинских властей улучшить жизнь своих граждан, заявили в администрации Трампа.

Как говорится в сообщении Белого дома, США отказались от политики Обамы по Кубе, чтобы "призвать к ответственности кубинский режим за притеснения и нарушения прав человека".

Мероприятия в День международной солидарности трудящихся за рубежом
© РИА Новости / Сергей Русанов
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"Дальнейшее улучшение отношений США и Кубы будет полностью зависеть от желания правительства Кубы сделать жизнь кубинских людей лучше, в том числе путем продвижения верховенства закона, уважения прав человека и конкретных мер по созданию политических и экономических свобод", — заявили в Вашингтоне.

Непредсказуемая политика

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что у американской внешней политики осталось только два предсказуемых качества.

"Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость. Нет, есть еще одно — вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран", — написала Захарова в Facebook. Она отметила, что каждая новая администрация в США отменяет ключевые решения предыдущей, и это продолжается в течение последних десятилетий.

Представитель МИД выразила уверенность, что в Гаване предвидели "глубину маневров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента". По ее словам, Куба давно знает своего соседа, поэтому ей "не привыкать".

Призывы к диалогу

Президент США во время выступления перед палатами Конгресса в Вашингтоне, США. 28 февраля 2017 года
© AFP 2017 / Pool/Jim Lo Scalzo
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На решение Вашингтона отреагировал также МИД Мексики. Внешнеполитическое ведомство страны призвало власти США и Кубы к поиску общих позиций.

"Перед фактом объявленной внешней политики США в отношении Кубы правительство Мексики по-братски призывает оба правительства искать точки соприкосновения путем диалога и решения спорных вопросов в рамках взаимного уважения и признания суверенитета обеих стран", — говорится в заявлении мексиканской дипломатии.

Мексиканские власти заверили, что страна сохранит дружеские отношения с кубинским народом и готова продолжить работу с Гаваной по вопросам, представляющим двусторонний интерес.

США заинтересованы в сотрудничестве

Президент США Барака Обама. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Обама заявил о "необратимости" нормализации отношений с Кубой
Незадолго до пересмотра политики в отношении Кубы госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон и Гавана могли бы вести продуктивное сотрудничество в некоторых сферах.

"Есть некоторые вещи, которые мы с Кубой могли бы, наверное, вести продуктивно. Мы заинтересованы в сотрудничестве с ними", — сказал он.

Тиллерсон добавил, что предпринятые Соединенными Штатами шаги навстречу Гаване "не привели к ответному изменению поведения или политики кубинских властей". По его словам, "нарушения прав человека" на острове продолжаются.

Центр Гаваны. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Курс Обамы на сближение

В конце 2014 года Обама объявил о начале процесса улучшения отношений между США и Кубой. В 2015 году государства вновь открыли посольства на территории друг друга. В марте 2016 года Обама приехал в Гавану с визитом.

Администрация США ослабила торгово-экономические ограничения против Кубы. Тем не менее, более чем полувековое эмбарго США, введенное конгрессом, так и осталось в силе.

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