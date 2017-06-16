Битва генералов. WSJ назвал главных соперников в "новой холодной войне"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Новая холодная война между Москвой и Вашингтоном, которая, как считают в Wall Street Journal, уже началась, может обернуться противостоянием двух "наиболее влиятельных офицеров" своего времени: главы Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова и советника президента США по нацбезопасности генерала Герберта Макместера. Об этом пишет обозреватель издания Натан Ходж.

Журналист находит параллели в биографии двух "соперников". Оба начинали карьеру в эпоху холодной войны и успели прослужить в Европе, участвовали в борьбе с иррегулярными формированиями. Они также стали свидетелями появления новых методов ведения войны с применением киберопераций и высокоточного оружия.

"Оба получили известность благодаря работам по тактике противника и заслужили репутацию крупных военных мыслителей. Перед ними поставлена задача разглядеть контуры будущих войн", — пишет журналист. Так, Макмастер составил засекреченный курс лекций по конфликту на юго-востоке Украины. Кроме того, его считают одним из авторов современной стратегии НАТО в Восточной Европе. Размещение ограниченного контингента альянса в Прибалтике и Польше вполне вписывается в концепции, ранее изложенные генералом, говорится в статье.

Валерий Герасимов, в свою очередь, неоднократно анализировал действия США в Ираке и Афганистане. Так, в 2013 году он подробно рассмотрел операции Пентагона по смене режимов в странах, причисленных к так называемой "оси зла". Не так давно генерал опубликовал материал, посвященный "непрямым и ассиметричным методам ведения боевых действий", в котором суммировал боевой опыт, полученный российскими военными в Сирии.

При этом автор подчеркивает, что в центре внимания стратегов находятся средства кибербезопасности, космическая разведка и беспилотные летательные аппараты.

Генерал армии Валерий Герасимов назначен на должность начальника Генштаба ВС в 2012 году. До этого командовал войсками Центрального и Московского военных округов. Руководил 58-й армией во время Второй чеченской войны. Осуществляет планирование военной операции России в Сирии.

Генерал Герберт Макмастер назначен советником президента США по национальной безопасности в феврале 2017 года. Ранее руководил сухопутными операциями в ходе первой войны в Персидском заливе. В 2003 году поступил на службу в Центральное командование США. С 2008 по 2010 г. заведовал разработкой военных доктрин сухопутных войск США и подготовкой кадров.