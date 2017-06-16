Итальянский суд запретил держать лобстеров во льду, потому что они страдают

РИМ, 16 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Кассационный суд Италии в пятницу запретил хранить лобстеров во льду перед приготовлением, так как это приносит им физическую боль.

Таким образом суд поддержал заявление группы борцов за права животных из Флоренции, которые подали иск против одного из местных рестораторов. Тот держал лобстеров со связанными клешнями в упаковках со льдом.

Судьи постановили, что в данном случае речь идет о жестоком обращении с животными. В тексте решения говорится: несмотря на то, что социальный обычай считает нормой варить ракообразных заживо, их "хранение в столь жестких температурах, способных вызвать страдания", нельзя назвать приемлемым, особенно учитывая тот факт, что сейчас существуют системы, которые позволяют хранить лобстеров в "более уважительной манере".

Владельца ресторана обязали выплатить штраф в 5 тысяч евро и судебные издержки.