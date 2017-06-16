Конфликт в Донбассе нельзя решить с помощью оружия, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Конфликт в Донбассе нельзя решить с помощью оружия, США и Европа должны объяснить это киевским властям, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

"Конфликты такого рода как в Донбассе не могут быть решены посредством оружия. Прямые переговоры необходимы. И чем раньше наши друзья в Киеве это поймут – тем лучше. Но западные страны, Европа и США, должны помочь киевским властям понять эту реальность", — сказал Путин.