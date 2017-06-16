СМИ: российский бизнесмен испортил американцам вид на статую Свободы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский предприниматель Евгений Швидлер загородил своей яхтой вид на статую Свободы, сообщает New York Post.

Судно, по данным издания, впервые бросило якорь перед одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка 17 апреля и простояло там две недели. В июне оно вновь вернулась на то же место, что вызвало шквал негодования среди американцев — они сочли это "посягательством на свободу".

"Это угнетает. Не так уж часто видишь, как в США загораживают свободу и справедливость", — заявил турист из Массачусетса.

При этом бизнесмен не нарушил закон, пришвартовав яхту у символа Нью-Йорка. Юридически суда имеют право бросать якорь в этом месте, но, как утверждают завсегдатаи гавани, обычно лодки встают там на день-два.

Russian billionaire’s yacht ruining tourists’ pics of Lady Liberty https://t.co/wyR9umJ0ga pic.twitter.com/ykAtr7QajJ — NYC Informer (@newyorkcityinfo) June 16, 2017

Евгений Швидлер — российский предприниматель, возглавляющий инвестиционную компанию Millhouse. Его яхта является одной из самых длинных частных яхт в мире.