В результате пожара в Лондоне погибла пара из Италии

РИМ, 16 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская пара, числившаяся пропавшей без вести в результате пожара в Лондоне, объявлена погибшей, сообщила итальянским СМИ адвокат семьи девушки.

Глории Тревизан и Марко Готтарди было по 27 лет, в Великобритании они работали архитекторами и прибыли в страну три месяца назад. В злополучном небоскребе они жили на 23-м этаже. О печальном известии юристу сообщили в МИД Италии.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.

По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

На следующий день после трагедии отец молодого человека рассказал, что во время пожара его сын до последнего момента поддерживал с ним разговор по телефону. Связь оборвалось, когда квартиру заполнил дым.