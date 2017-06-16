Мексика призвала США и Кубу к поиску точек соприкосновения

МЕХИКО, 16 июн – РИА Новости. Правительство Мексики призвало в пятницу власти США и Кубы к диалогу и поиску точек соприкосновения на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об изменении политики Вашингтона по отношению к Острову свободы.

Ранее Трамп подписал документ о новой стратегии в отношении Кубы. Он заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. Трамп заверил, что США не снимут санкции с Кубы, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением.

"Перед фактом объявленной внешней политики США в отношении Кубы правительство Мексики по-братски призывает оба правительства к поиску точек совпадения путем диалога и решения таким образом спорных вопросов в рамках взаимного уважения и признания суверенитета обеих стран", – говорится в заявлении мексиканского МИД.

Также Мексика заверяет, что будет поддерживать отношения дружбы и солидарности с кубинским народом и готова продолжить работу с властями Кубы по многим вопросам, представляющим двусторонний интерес.