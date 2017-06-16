Израильские полицейские застрелили в Иерусалиме трех палестинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн — РИА Новости. Израильские полицейские отразили два нападения со стороны палестинцев в центре Иерусалима, по меньшей мере трое палестинцев застрелены, сообщили правоохранительные органы.

Оба нападения произошли у Дамасских ворот иерусалимского Старого города. Палестинцы открыли огонь по женщине-полицейской из пистолета-пулемета, она получила огнестрельные ранения, мужчину-полицейского ранили ножом.

"Женщина-полицейская находится в критическом состоянии. Полицейские ответным огнем застрелили трех террористов", — сообщил пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Палестинский минздрав также сообщил о гибели троих нападавших.