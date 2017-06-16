Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Коля

МИНСК, 16 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Федеральному Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штанмайеру, родным и близким Гельмута Коля, всему народу Германии, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны".

"С глубокой скорбью узнал о смерти Гельмута Коля — известного политического и государственного деятеля, инициатора объединения Германии и одного из архитекторов современного европейского экономического пространства", — процитировали в пресс-службе соболезнования главы белорусского государства.

Лукашенко также отметил, что "благодаря своей мудрости, дальновидности и плодотворной работе он (Коль — ред.) по праву заслужил признание и уважение не только в своей стране, но и далеко за ее пределами, справедливо занял место в истории среди известных представителей нашей эпохи".