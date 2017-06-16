Уход "канцлера воссоединения": мир вспоминает Гельмута Коля

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль, ставший ключевой фигурой в строительстве единой Европы и в объединении Германии, в пятницу ушел из жизни в возрасте 87 лет; мировые политики выражают соболезнования и вспоминают эпоху, которая ушла вместе с "канцлером воссоединения" и "настоящим другом свободы".

Коль был федеральным канцлером ФРГ с 1982 по 1998 год.

Соболезнования со всего мира



Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Коля будут помнить в России как принципиального сторонника развития дружественных отношений между двумя странами.

"Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства", — говорится в телеграмме российского лидера.

Одним из первых на печальную новость из немецкого Людвигсхафена отреагировал премьер Испании Мариано Рахой. "Мои самые искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам Гельмута Коля — ключевой фигуры в европейском процессе и воссоединении его страны", — написал Рахой в Twitter.

Вслед за ним соболезнования выразил и министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис. "Покойся с миром, Гельмут Коль. Тебя благодарит вся Европа", — говорится в сообщении в Twitter главы испанского МИД.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Коль оказал влияние на ее собственный путь. Она подчеркнула, что с большим уважением и благодарностью смотрит на жизнь и деятельность Коля, сыгравшего важную роль для Германии "в исторический час".

"Потребуется время для того, чтобы мы действительно смогли измерить, сколько мы потеряли вместе с ним", — добавила канцлер. Меркель также отметила роль Коля в объединении Германии и Европы. "Гельмут Коль понимал, что одно от другого неотделимо", — сказала она, добавив, что Коль был "нужным человеком в нужное время".

"Я лично благодарна за то, что он был. Мы все можем быть благодарны за то, что Гельмут Коль на протяжении долгих лет своей службы сделал для нас, немцев, и нашей страны. Он продолжит жить в нашей памяти как великий европеец и канцлер единства", — заключила Меркель.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал Гельмута Коля великим европейцем и государственным деятелем. В свою очередь глава МИД республики и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в микроблоге в Twitter отметил, что "с уходом Коля мы потеряли человека, который десятилетиями вдохновлял и формировал европейскую политику". Он напомнил, что именно Коль значительно поспособствовал вступлению Австрии в ЕС, и выразил глубокие соболезнования его семье в эти трудные часы.

Австрийский канцлер Кристиан Керн в своём заявлении добавил, что Коль "в самом настоящем смысле слова написал историю, Европа несёт отпечаток его почерка". "Он был архитектором восстановления Германии и основным создателем Европейского союза, каким мы его сегодня знаем", — отметил Керн, выразив уверенность, что о такой потере грустит вся Европа.

Экс-президент США Джордж Буш-старший также заявил, что скорбит в связи с кончиной бывшего канцлера ФРГ, и назвал Коля "одним из величайших лидеров поствоенной Европы", "настоящим другом свободы".

Как заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "крайне огорчен известием о кончине Гельмута Коля". "Для всех очевидна историческая роль Коля в объединении Германии вскоре после падения Берлинской стены и исторический путь, которым он повел Европу", — добавил Дюжаррик.

Президент Украины Петр Порошенко тоже выразил соболезнования в связи со смертью Коля. "С глубокой скорбью узнал о смерти Гельмута Коля — выдающегося немецкого политика, одного из инициаторов воссоединения Германии. Искренние соболезнования родным, близким и всему немецкому народу", — написал Порошенко в Twitter.

В правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) заявили, что скорбят в связи с кончиной экс-канцлера.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал Коля "великим государственным деятелем, великим немецким политиком и прежде всего – великим европейцем, который сделал многое не только для единства Германии, но и для объединения Европы".

Канцлер воссоединения



Эксперты и политики отмечают ключевую роль экс-канцлера в процессе воссоединения Германии и Европы. В частности, член комитета по иностранным делам бундестага Гернот Эрлер напомнил, что Коль 16 лет был федеральным канцлером Германии. По его словам, экс-канцлер был очень популярным лидером, защищавшим интересы Германии, особенно в вопросе объединения страны. "Это также имеет отношение и к России, потому что без поддержки президента (СССР Михаила) Горбачёва и без общих интересов, которые у нас есть между Россией и Германией, этот важный акт воссоединения был бы невозможен", — пояснил он.

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, экс-канцлер сыграл огромную роль в прекращении "холодной войны", и недаром его называют "канцлером воссоединения". По словам депутата, "его политика изменила Германию, Европу и мир". "И как бы кто бы ни оценивал деятельность Коля, однозначно можно сказать, что ушел из жизни один из влиятельнейших европейских деятелей. Скорбим и выражаем соболезнования родным и близким Гельмута Коля и всему народу Германии", — сказал парламентарий.

"Он понимал свои способности"

Как заявил экс-посол СССР, а затем РФ в Германии Владислав Терехов, Коль оказался в нужный момент в нужном месте и оказался очень сильным политиком, который отстаивал интересы своей страны. "Прежде всего усилия его были направлены на объединение Германии, при решении всех вопросов, связанных с этим процессом, он занимал достаточно твердую и последовательную позицию, переигрывая многих своих партнеров на переговорах…", — сказал он.

По словам Терехова, Коль "очень быстро и правильно реагировал в интересах своей страны на изменяющуюся обстановку, в этом смысле, конечно, можно его отнести к таким наиболее выдающимся политическим деятелям Германии послевоенного периода".

"Он производил впечатление такого очень солидного человека. Мощная такая фигура физически, высокого роста, громкий голос, решительная манера разговаривать", — поделился своими впечатлениями от встреч с Колем бывший посол.

"Всегда брал инициативу в разговоре и старался донести свою точку зрения до собеседника достаточно последовательно и убедительно", — добавил он. По словам Терехова, Коль был человеком, "который знал себе цену и понимал свои способности, возможности своей политической деятельности в Германии и на международной арене".

"Он был готов слышать собеседника"

Как заявил РИА Новости советский дипломат, политический и общественный деятель, доктор исторических наук Валентин Фалин, экс-канцлера отличало умение защищать свои интересы и одновременно готовность разбираться в интересах других стран, не замыкаться на блоковых подходах, а искать выход из того национального кризиса, который создался в Германии после раскола страны.

Он отметил, что после многочисленных встреч и бесед в разных составах смог убедиться в том, что слову экс-канцлера "можно было верить". "Он не был человеком "с двойным дном". Он был человеком, готовым выслушивать аргументы другой стороны. Даже если он с ними не соглашался, он относились к этим аргументам с уважением и готовностью их рассмотреть", — сообщил Фалин. В этом смысле, подчеркнул он, фигуру Коля следует рассматривать как "школу для нынешней немецкой политики, для тех деятелей, которые руководят сегодня государством на тех или иных постах".

"Плащ летящей истории"

Германист Евгений Григорьев, который много лет проработал корреспондентом газеты "Правда" в ФРГ и лично общался с германским политиком, назвал Коля достаточно целеустремленным человеком. "Достаточно жесткий и способный к маневру, способный изменить свою позицию", — сказал Григорьев.

Он также вспомнил о фразе, которую Коль любил повторять в связи с объединением Германии. "У него была такая фраза – что ему удалось "ухватиться за плащ летящей истории", — поделился Григорьев.

Вспоминая про общение Коля с журналистами, германист рассказал, что раз в год канцлер "обязательно устраивал поездку в винные районы своих родных мест". "И в ресторане шли откровенные беседы без права публикации. Как-то раз он накладывал мне в тарелку свое любимое блюдо – это такие свиные кишки с начинкой. Угощал всех", — вспоминает Григорьев.

"У него еще был помощник такой, который очень плохо видел. И я сам видел, как Коль его водил под ручку, как почти слепого. Коль ужасно любил итальянскую кухню, и он и его ближайшие соратники заказывали еду из итальянского ресторана, и вот этого помощника подслеповатого прозвали "Карбонара", — рассказал Григорьев.