МИД Польши напомнил о роли Коля в падении "железного занавеса"

ВАРШАВА, 16 июн — РИА Новости. В Польше с глубокой скорбью восприняли известие о смерти бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, говорится в сообщении МИД Польши.

"С глубоко скорбью мы восприняли известие о смерти Гельмута Коля, выдающегося немецкого политика", — говорится в сообщении.

"Не нужно забывать роли, которую Гельмут Коль сыграл в объединении Германии и падении "железного занавеса", а также его влияние в объединении всей Европы", — отметили в МИД.

Также соболезнования высказал президент Польши Анджей Дуда. "Спи спокойно", — написал он в своём Twitter.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны".